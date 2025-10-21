Japonya’da yeni dönem: Ülkenin ilk kadın başbakanı seçildi

Buna göre, Liberal Demokrat Parti 'nin (LDP) bu ay içindeki liderlik seçimlerini kazanan Takaiçi Sanae , 237 oyla yeni başbakan seçildi.

Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya 'da meclis oturumunda, ülkenin yeni başbakanının seçilmesine ilişkin oylama yapıldı.

TAKAİÇİ SANAE KİMDİR?

Japonya'nın Nara eyaletinin Yamatokoriyama kentinde Mart 1961'de dünyaya gelen Takaiçi, 1984'te Kobe Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezuniyetinin ardından 1987'de bir ABD kongre üyesinin ofisinde görev aldı.

1989'da "Matsushita Hükümet ve Yönetim Enstitüsü'nü" bitiren Takaiçi, "TV Asahi" ve "Fuji TV" dahil bazı kanallarda program sunuculuğu yaptı.

Panasonic'in kurucusu Matsuşita Konosuke ile görüşme fırsatı bulan Takaiçi, Japon sanayiciden aldığı ilhamla siyasete atılmaya karar verdi. 1993'te siyasete adım atan Takaiçi, o yıl bağımsız girdiği ilk seçimlerde, Temsilciler Meclisi'ne seçildi ve daha sonra LDP'ye katıldı.

Takaiçi, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Başbakan Abe Şinzo kabinesinde Okinawa ve Kuzey Topraklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığını üstlendi.

2014-2017 ile 2019-2020'de İçişleri ve İletişim Bakanlığı yapan Takaiçi, iki dönem LDP Politika Araştırma Konseyi Başkanlığı görevine geldi.

Kişida Fumio kabinesinde Ekonomik Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan Takaiçi, 30 yılı aşan siyasi kariyerinde 10 kez meclise girdi.

Takaiçi, Japon siyasetinde ve LDP içinde "Abe'nin öğrencisi" olarak anılıyor.

Öğrenciliğinde bir heavy metal grubunda davul çalan Takaiçi, yeni nesil medyada "açık sözlülüğü ve etkileyici hitabıyla" tanınıyor.