Japonya’da yer yarıldı: 3 metre derinliğindeki çukur şoke etti

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Settsu şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Yerel yetkililer, Koroen bölgesindeki bir yolda dün saat 15:00 sıralarında çöküntü meydana geldiğini açıkladı.

Onarım çalışmaları sırasında çöküntünün devam etmesi üzerine yolda 3 metre çapında ve 3 metre derinliğinde çukur oluştu. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken, olay yeri çevresindeki toplam 700 metre uzunluğunda yol güvenlik gerekçesiyle 13 Mayıs'a kadar trafiğe kapatıldı.

Yapılan ilk incelemelerde çöküntüye kanalizasyon hattında meydana gelen hasarın yol açtığı tespit edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

