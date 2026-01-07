Japonya’da yılın ilk kirazı rekor fiyata satıldı

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen 2026 yılının ilk tarım ürünleri müzayedesinde tek bir kutu "Sato Nishiki Kirazı" 1.8 milyon yen (yaklaşık 495 bin TL) karşılığında satıldı. Kirazın tanesinin, 26 bin yen yani yaklaşık 7 bin TL'ye denk geldiği öğrenildi. Bu astronomik fiyatların arkasında ise uygulanan özel yetiştirme teknikleri yatıyor. Normal şartlarda yaz başında olgunlaşan kirazlar için üreticiler, "ultraforced" (aşırı zorlanmış) adı verilen gelişmiş bir yöntem kullanıyor.