Japonya’daki sualtı tünelinde zincirleme kaza: 2 ölü

Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki Kawasaki şehrini Chiba eyaletindeki Kisarazu şehrine bağlayan ve dünyanın en uzun sualtı tünellerinden biri olarak bilinen "AquaLine" tüneli facia gibi bir kazaya sahne oldu.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında tünelin Kawasaki çıkışına yaklaşık 1,5 kilometre mesafede 4 ağır vasıtanın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, araçlardan birinde bulunan erkek sürücü ile yanındaki erkek yolcunun yaşamını yitirdiği doğrulandı.

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kazanın yaşandığı şeridin trafiğe kapatılması nedeniyle çok sayıda araç uzun süre tünelde mahsur kaldı. Bazı otobüs seferlerinin iptal edildiği veya zorunlu olarak güzergah değiştirdiği bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör