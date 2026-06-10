Japonya'dan ABD’ye çağrı: "Çin ve Rusya ile diyaloğa girilmeli ve çok taraflı stratejik görüşmeler yapılmalı"

Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da düzenlenen "Japonya-ABD Genişletilmiş Caydırıcılık Diyaloğu" toplantısına iki ülkeden hükümet yetkilileri katıldı. Toplantı sonrası ortak açıklama yapıldı.

"DRAMATİK VE ŞEFFAF OLMAYAN" NÜKLEER SİLAHLANMA PROGRAMI ELE ALINDI

Toplantıda Çin'in "dramatik ve şeffaf olmayan" nükleer silahlanma programının ele alındığı aktarılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin "artan bölgesel nükleer tehditler" gerekçesiyle ABD'nin nükleer güçlerinin modernize edilmesini görüştüğü belirtildi.

ABD'nin "nükleer dahil savunma kapasiteleri kullanılarak" Japonya'nın savunmasına yönelik bağlılığının yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Japonya, nükleer silahlanma yarışını önlemek, nükleer testlerle ilgili endişeleri gidermek, nükleer riskleri azaltmak ve şeffaflığı artırmak amacıyla ABD'ye, 'Çin ve Rusya ile silah kontrolüne dair diyalogları dahil çok taraflı stratejik görüşmeler yapmasını' güçlü şekilde teşvik etti."

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör