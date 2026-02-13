Japonya’dan Çin teknesine müdahale! “Dur” ihtarına uymayınca el konuldu

Japonya Balıkçılık Ajansı, münhasır ekonomik bölgesine girdiği ve "Dur" emrine uymadığı gerekçesiyle Çin'e ait balıkçı teknesine el koydu.

İHTARA UYMAYAN TEKNEYE OPERASYON

Kyodo News'in aktardığı bilgilere göre Japonya Balıkçılık Ajansı ekipleri, münhasır ekonomik bölgedeki sularda yasa dışı balıkçılığa karşı operasyon yürüttü. Bu sırada bir balıkçı teknesine "Dur" ihtarı yapıldı ancak Nagasaki eyaletine bağlı Meshima Adası açıklarında bulunan Çin'e ait balıkçı teknesine el koydu.

11 kişilik mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin Çin vatandaşı kaptanı, yetkililerin teknede yapacağı denetimden kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Japonya Balıkçılık Ajansının 2022'den bu yana ilk kez Çin'e ait balıkçı teknesine el koyduğu belirtildi.