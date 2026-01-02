Japonya’dan Çin’e karşı kıyılara Türk drone seddi

Japonya yeni savunma sistemini devreye aldı. Japonya'nın Türkiye'den alacağı 640 milyon dolarlık drone ordusuyla kıyılarını korumayı planlıyor. Çin'in Tayvan çevresinde yaptığı son askeri tatbikatın ardından Japonya harekete geçti. Ülke yeni savunma sistemini kıyılarda aktif edecek. Japonya, Çin'in artan askeri faaliyetleri ve Tayvan çevresinde yükselen gerilimler karşısında kıyı savunmasını güçlendirmek için yeni bir savunma sistemini devreye alıyor.

Savunma Bakanlığı, SHIELD (Synchronized, Hybrid, Integrated and Enhanced Littoral Defence) adı verilen kapsamlı proje kapsamında, insansız sistemlerden oluşan çok katmanlı bir kıyı savunma hattı kurmayı hedefliyor. Bakanlık tarafından açıklanan plana göre, hava, kara, deniz ve su altı unsurlarında görev yapacak insansız platformlar entegre edilerek 20 ila 30 kilometre menzile sahip bir 'drone duvarı' oluşturulacak. Yeni sistemin, gemilerden denizaltılara, çıkarma birliklerinden kamikaze insansız hava araçlarına kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı savunma sağlaması amaçlanıyor.