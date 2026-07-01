Japonya’dan Çin’e nota! ‘Çin tarafının talebi kabul edilemez’

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, dün ülkenin güneybatısındaki Okinawa Adası açıklarında araştırma görevi yürüten gemilerinin, Çin Sahil Güvenliği tarafından "durma" ve "bölgeden derhal ayrılma" yönünde talep aldığı iddia edildi.

Çin Sahil Güvenliği'nin aynı talebi iki kez ilettiği öne sürülen açıklamada, Japon gemisinin ülkenin kendi münhasır ekonomik bölgesinde bulunduğu ve görevini uluslararası hukuka uygun şekilde yürüttüğü savunuldu.

"ÇİN TARAFININ TALEBİ KABUL EDİLEMEZ"

Olayın ardından diplomatik kanallara başvuran Tokyo hükümeti, geminin "ülkenin kendi kıta sahanlığına yönelik araştırma görevi yürüttüğü" ve "Çin tarafının talebinin kabul edilmez olduğu" gerekçesiyle Pekin'e protesto notası iletti.

Her yıl aynı bölgede yapılan araştırma görevi, bu yıl 15 Haziran'da başladı ve temmuz sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör