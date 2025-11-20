Japonya’dan Çin’e sert mesaj: “Çinli diplomat ülkesine dönsün”
Japonya'nın Tayvan'a ilişkin ifadelerinin ardından Tokyo yönetimi, Başbakan Takaiçi Sanae’yi “tehdit eden” paylaşım nedeniyle Çinli diplomatın gönüllü olarak ülkesine dönmesini talep etti.
Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Japonya'nın Asya işlerinden sorumlu üst düzey diplomatı Masaaki Kanai, Pekin'de Çinli mevkidaşı Liu Jinsong ile bir araya geldi. Görüşmede, Şüe Cien'in sosyal medyada yaptığı "tehditkâr" paylaşım Tokyo tarafından açık bir şekilde gündeme getirildi.
"GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNSÜN"
Kanai'nin Pekin'den Şüe Cien'in gönüllü olarak ülkesine dönmesi de dahil olmak üzere uygun adımlar atılmasını talep ettiği belirtildi.
Japonya hükümeti, Şüe'nin, söz konusu paylaşımında "kendilerine saldıran kirli bir boynu tereddüt etmeden kesmeleri gerekeceğini" ifade ederek Takaiçi'yi "tehdit ettiğini" savunmuştu.
Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru ise "Gönderi, Çin'in diplomatik misyonunun başındaki kişi için son derece uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.
Kihara, Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin, Çin'i protesto ettiğini ve gönderinin silinmesini talep ettiğini söylemişti.
Öte yandan, Şüe'nin gönderisinin paylaşımdan bir süre sonra silindiği belirtiliyor.
DİPLOMATİK GERİLİMİ ELE ALMAK ÜZERE ÇİN'E GÖNDERİLMİŞTİ
Japon diplomat Kanai, Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözleri nedeniyle iki ülke arasında ortaya çıkan diplomatik gerilimi ele almak üzere hafta başında Pekin'e gönderilmişti.
Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.
Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri olarak dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı bir tavır sergilemişti.
Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.
Pekin yönetimi, başta Takaiçi'den sözlerini geri almasını istemiş, Başbakan bunu reddedince Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tokyo yönetimine protesto notası vermişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle Japonya'ya seyahat uyarısı da yayımlamıştı. Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencilere, güvenlik riskleri nedeniyle bu ülkede "eğitim koşullarının uygun olmadığı" uyarısında bulunmuştu.