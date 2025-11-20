Japonya’dan Çin’e sert mesaj: “Çinli diplomat ülkesine dönsün”

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Japonya'nın Asya işlerinden sorumlu üst düzey diplomatı Masaaki Kanai, Pekin'de Çinli mevkidaşı Liu Jinsong ile bir araya geldi. Görüşmede, Şüe Cien'in sosyal medyada yaptığı "tehditkâr" paylaşım Tokyo tarafından açık bir şekilde gündeme getirildi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKESİNE DÖNSÜN"

Kanai'nin Pekin'den Şüe Cien'in gönüllü olarak ülkesine dönmesi de dahil olmak üzere uygun adımlar atılmasını talep ettiği belirtildi.

Japonya hükümeti, Şüe'nin, söz konusu paylaşımında "kendilerine saldıran kirli bir boynu tereddüt etmeden kesmeleri gerekeceğini" ifade ederek Takaiçi'yi "tehdit ettiğini" savunmuştu.

Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru ise "Gönderi, Çin'in diplomatik misyonunun başındaki kişi için son derece uygunsuz." ifadesini kullanmıştı.

Kihara, Japonya Dışişleri Bakanlığı ve Japonya'nın Pekin Büyükelçiliğinin, Çin'i protesto ettiğini ve gönderinin silinmesini talep ettiğini söylemişti.

Öte yandan, Şüe'nin gönderisinin paylaşımdan bir süre sonra silindiği belirtiliyor.