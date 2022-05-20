Japonya’dan dikkat çeken iddia: ABD kritik noktadayken Kuzey Kore kıtalararası füze fırlatacak

DÖRTLÜ GÜVENLİK DİYALOĞU NEDİR?

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.