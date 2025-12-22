  • Haberler
Japonya’dan dikkat çeken karar: Dünyanın en büyük nükleer santrali yeniden açılıyor

Japonya, atıl durumda olan dünyanın en büyük nükleer enerji santralini yeniden faaliyete geçirme kararı aldı.

DHA

Kaşivazaki-Kariva santraline ev sahipliği yapan Niigata eyalet meclisi, işletmeci firma Tokyo Electric Power Company'nin (TEPCO) yedi reaktörden birini yeniden faaliyete geçirmesinin önünü açan tasarıyı onayladı.

Japon basını, şirketin 6 numaralı reaktörü 20 Ocak'ta yeniden devreye almayı planladığını duyurdu.

TEPCO, tesiste yeni deniz duvarları, su geçirmez kapılar, mobil jeneratörler ve gelişmiş filtreleme sistemleri kurulduğunu açıkladı.