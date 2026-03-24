Japonya’dan dikkat çeken ‘terörle mücadele’ kararı: İHA kuralları sıkılaştırılıyor
Japonya'da "terörle mücadele" kapsamında İHA’ların kullanımına ilişkin kuralların sıkılaştırılması ve uçuşa yasak bölgelerin genişletilmesi kararı verildi.
Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da kabine, insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapılmasını onayladı.
İHA teknolojisindeki gelişmelerin yol açtığı "artan terör risklerine" karşı önlem almanın amaçlandığı belirtilen söz konusu karara göre, belirli tesislerin çevresindeki uçuşa kapalı bölgelerin yaklaşık 300 metreden 1000 metreye genişletilmesi öngörülüyor.
YASAĞA UYMAYANLARA HAPİS VEYA PARA CEZASI
Buna göre ayrıca, uçuşa kapalı bölgelerde İHA uçuranların 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 3 bin 200 dolar para cezasına tabi tutulması bekleniyor.
Uçuş yasağına hangi tesislerin tabi olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken bu tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi ve ABD Büyükelçiliğinin yer alacağı tahmin ediliyor.
Söz konusu değişikliklerin devam eden parlamento oturumunda sunulması bekleniyor.