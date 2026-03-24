Japonya’dan dikkat çeken ‘terörle mücadele’ kararı: İHA kuralları sıkılaştırılıyor

Kyodo News'in haberine göre, Japonya 'da kabine, insansız hava araçlarının (İHA) kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yapılmasını onayladı.

YASAĞA UYMAYANLARA HAPİS VEYA PARA CEZASI

Buna göre ayrıca, uçuşa kapalı bölgelerde İHA uçuranların 6 aya kadar hapis ya da yaklaşık 3 bin 200 dolar para cezasına tabi tutulması bekleniyor.

Uçuş yasağına hangi tesislerin tabi olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken bu tesisler arasında İmparatorluk Sarayı, Başbakanlık ofisi ve ABD Büyükelçiliğinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Söz konusu değişikliklerin devam eden parlamento oturumunda sunulması bekleniyor.