Japonya’dan koronavirüs ilacı kararı: Önleyici tedavide kullanılacak

İLK ÖNLEYİCİ İLAÇ

Bir protein türü olan Casirivimab ve İmdevimab adlı monoklonal antikorların kombinasyonundan oluşan Ronapreve'nin semptomsuz ve hasta kişilerle yakın temasta olmayan taşıyıcılara uygulanabilen ülkenin ilk hastalık önleyici ilacı olması bekleniyor. İlacın yalnızca ciddi semptomlar geliştirme riski taşıyan kişilerle birlikte yaşayanlara, aşı olmayan kişilere ve aşı yoluyla yeterli bağışıklık koruması sağlayamayanlara da uygulanacağı belirtiliyor.