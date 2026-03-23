Japonya’dan kritik mesaj! Hürmüz için asker gönderebiliriz

Orta Doğu'daki gerilim sürerken Japonya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, ateşkes sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nda aktif rol üstlenebileceklerini duyurdu.

ATEŞKES ŞARTINA BAĞLI

Motegi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Japonya'nın askeri bir adım atmasının ancak tam bir ateşkesin sağlanması durumunda mümkün olacağını vurguladı. Açıklamada, olası görev kapsamında mayın temizleme faaliyetlerinin öne çıktığı belirtildi.

"DÜNYANIN EN İYİ TEKNOLOJİLERİNDEN BİRİ BİZDE"

Japonya'nın mayın temizleme teknolojisinde dünyanın en ileri ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Motegi, bu kapasitenin Hürmüz Boğazı'nda kullanılabileceğini söyledi.

Ateşkes sonrası deniz mayınlarının tehdit oluşturması halinde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) unsurlarının bölgeye sevk edilebileceği kaydedildi. Motegi, bu durumun "dikkate alınması gereken bir seçenek" olduğunu belirtti.