Japonya’dan Suriye’ye 53 milyon dolarlık destek! İkili ilişkilerde yeni dönem

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Onişi Yohei, 22 Aralık'ta Suriye'de temaslarda bulundu. Onişi, ziyaret sırasında Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Bu temasların, yaklaşık 15 yıl sonra bir Japon yetkilinin Suriye'ye yaptığı ilk üst düzey ziyaret olduğu vurgulandı.

Görüşmelerde Japonya'nın, Suriye hükümetinin kapsayıcı, barışçıl ve istikrarlı bir geçiş süreci sağlama çabalarını desteklemeye hazır olduğu ifade edildi. Onişi, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

53 MİLYON DOLARLIK YARDIM KARARI

Bakan Yardımcısı Onişi, Japonya'nın Suriye ile ekonomik iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, mevcut mali yıl bütçesinde Suriye için 53 milyon dolarlık yardımın ayrıldığını açıkladı.

Tarafların, siyasi ve ekonomik alanlarda iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.