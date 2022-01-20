Japonya’dan Tonga’ya göndereceği yardımları açıkladı

Japonya, yanardağın patladığı Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'ya 1 milyon dolar acil yardım gönderecek.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı İsozaki Yoşihiko, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın afet sonrası Tonga'ya göndereceği yardımları açıkladı.

İsozaki, "Ağır hasar veren afet sonrası birçok Tongalı acı duyuyor. Mümkün olduğunca fazla destek vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tonga'nın restorasyonuna ilişkin İsozaki, yeniden inşa çalışmalarını Avustralya ve Yeni Zelanda ile iş birliği halinde yürüteceklerini bildirdi.

Karara göre ada ülkesine 1 milyon dolar yardım sağlayacak Japonya hükümeti, yardım malzemeleri ile volkanik kül temizleme ekipmanı gönderecek.