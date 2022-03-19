Japonya’dan Türkiye’ye arabuluculuk övgüsü

DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya
Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa
ile Antalya
'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Gerek Rusya-Ukrayna
Savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi
olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık" dedi. Yoşimasa da "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır" dedi.