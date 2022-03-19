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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Japonya’dan Türkiye’ye arabuluculuk övgüsü

Japonya’dan Türkiye’ye arabuluculuk övgüsü
DIŞIŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile Antalya'da bir araya geldi. Çavuşoğlu, "Gerek Rusya-Ukrayna Savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık" dedi. Yoşimasa da "Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye, Ukrayna'daki mevcut durum özelinde aktif olarak arabuluculuk rolü oynamaktadır" dedi.
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Japonya’dan Türkiye’ye arabuluculuk övgüsü
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