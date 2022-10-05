Japonya’dan Ukrayna adımı! Büyükelçilik yeniden açılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıların ardından güvenlik endişesi ile Kiev Büyükelçiliğini kapatan Japonya'dan yeni bir adım geldi. Japonya hükümeti 7 aydır kapalı olan büyükelçiliğin bugün yeniden açılacağını açıkladı. Japonya'nın büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna için yeniden yapılanma yardımı gibi konularda diğer G7 üyesi ülkelerle koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı öğrenildi.

GÜVENLİK NEDENİYLE KAPATILMIŞTI



Güvenlik nedeniyle kapatılmıştıJaponya'nın Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan personel geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici bir irtibat bürosuna transfer edilmiş, saldırıların yoğunlaşmasının ardından da personel ülkeyi terk etmişti. Personelin ülkeden tahliyesine gerekçe olarak "Lviv'de giderek artan güvenlik riski" gösterilmişti.