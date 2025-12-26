Japonya’nın 640 milyon dolarlık kıyı savunma rotası Türkiye olabilir

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, 2026 mali yılına ilişkin taslak savunma bütçesinin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,4 arttığı ifade edildi. Buna göre, yeni yılda savunma bütçesi 58 milyar dolar olarak belirlendi.

Yeni bütçe kapsamında kıyı savunması için ayrılan 640 milyon dolarlık kaynağın, "SHIELD" adı verilen sistem çerçevesinde kullanılacağı belirtildi. Plan doğrultusunda 2028 yılına kadar gözetleme ve savunma amaçlı geniş ölçekli insansız hava araçları, deniz üstü ve denizaltı sistemlerinin devreye alınması hedefleniyor.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Yetkililer, kıyı savunması projelerinde ilk aşamada ithalata ağırlık verileceğini kaydederken, bu kapsamda Türkiye ile iş birliği seçeneğinin öne çıktığını ifade etti.

Yeni bütçe kapsamında Japonya, özellikle güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi ve "uzaktan vurma" kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, uzun menzilli seyir füzeleri ve insansız hava, deniz ve denizaltı araçlarına önemli kaynak ayrıldı.

Savunma bütçesinden önemli bir miktarın uzun menzilli füze kapasitesinin geliştirilmesine tahsis edildiği, bu kapsamda, menzili yaklaşık 1000 kilometre olan Japon üretimi "Type-12 gemisavar füzelerinin" alınacağı ifade edildi.

Savunma bütçesinin yürürlüğe girmesi için Mart 2026'ya kadar parlamentonun onayı gerekiyor.