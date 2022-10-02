Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 2.10.2022 12:15 Son Güncelleme: 2.10.2022 12:16

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

AA
Japonya’nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Miyazaki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Henüz bir tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi. Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA