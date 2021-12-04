Japonya’nın Sumo şampiyonu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Japonya'da, Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİM"

Japonya Sumo Federasyonu (JSA), 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu ile "ülkenin en kariyerli başpehlivanı" olarak bilinen Hakuho'nun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini açıkladı.

Hakuho Şoo, JSA kanalıyla yaptığı açıklamada, "güzel bir ödüle eriştiğini" belirterek "Kıdemli olarak elimden gelenin en iyisi yapmayı sürdüreceğim. Guinness'in tanıyacağı şekilde çıraklar yetiştirmek istiyorum." dedi.