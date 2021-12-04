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Giriş Tarihi: 4.12.2021 10:49

Japonya'nın Sumo şampiyonu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

AA
Japonya’nın Sumo şampiyonu Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Japonya'da "en kariyerli başpehlivan" unvanına sahip Hakuho Şoo, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Japonya'da, Büyük Sumo Şampiyonu "Yokozuna" unvanının en uzun süre sahibi olan Hakuho Şoo, 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİM"

Japonya Sumo Federasyonu (JSA), 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu ile "ülkenin en kariyerli başpehlivanı" olarak bilinen Hakuho'nun, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini açıkladı.

Hakuho Şoo, JSA kanalıyla yaptığı açıklamada, "güzel bir ödüle eriştiğini" belirterek "Kıdemli olarak elimden gelenin en iyisi yapmayı sürdüreceğim. Guinness'in tanıyacağı şekilde çıraklar yetiştirmek istiyorum." dedi.

Hakuho, 84 turnuva boyunca taşıdığı "Yokozuna" unvanı, 1187 kariyer galibiyeti, 1093 profesyonel maç zaferi, 16 namağlup profesyonel sumo şampiyonluğu ve 45 Büyük Sumo Şampiyonluğu başarılarıyla 5 dalda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Moğol asıllı 36 yaşındaki Hakuho, geçirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rahatsızlığı ve dizindeki sakatlık sonrası bazı müsabakalara çıkamamış ve eylül ayı sonunda kariyerine son vermişti.

Sumo'nun yaşayan efsanesi, emekliliği sonrası Miyagino tesislerinde antrenörlüğünü sürdürüyor.

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Japonya'nın Sumo şampiyonu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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