Japonya’yı tayfun vurdu: Ulaşım kilitlendi, yaralılar var

Japonya'da Khanun Tayfunu etkisini kaybederken, ülkeyi bu kez Lan Tayfunu vurdu. Sabah saatlerinde ülkenin en büyük yarımadası olan Kii Yarımadası'na ulaşan Lan Tayfunu, Hyogo, Osaka, Kyoto ve Wakayama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu. Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle Hyogo eyaletinde 7, Osaka eyaletinde 5, Kyoto eyaletinde 3, Wakayama eyaletinde 3 ve Shiga eyaletinde 2 kişi olmak üzere toplam 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tayfun nedeniyle hava yolu ve demir yolu ulaşımı da olumsuz etkilenirken, ülke genelinde 800 uçuş iptal edildi. Nagoya ile Shin-Osaka istasyonları ve Shin-Osaka ile Okayama istasyonları arasında bugün yapılması planlanan tüm hızlı tren seferleri iptal edildi.