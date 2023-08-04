Japonya’yı vuran tayfun felaketinde alarm devam ediyor

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Khanun Tayfunu'nun yerel saat ile 19. 00 itibariyle Okinawa eyaletine bağlı Kume Adası'nın 160 kilometre kuzeybatısında deniz üzerinden doğuya doğru hareket ettiğini açıklarken, tayfunun yarın da şiddetli yağış ve rüzgarlar ile yüksek dalgalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri muhtemel tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.