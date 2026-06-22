JD Vance 'Yeni bir sayfa açtık'
ABD ile İran arasında teknik seviyedeki görüşmeler dün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında başladı. Görüşmelere ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra arabulucu sıfatıyla Pakistan ve Katar'dan yetkililer de katıldı. Steve Witkoff ve Jared Kushner'den oluşan ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti. Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıyoruz. Büyük gelişme kaydedeceğimize inanıyoruz. Umarım nükleer meselede ilerleme kaydedeceğiz, Lübnan ateşkesi konusunda da ilerleme kaydedeceğiz" dedi. ABD Başkanı Donald Trump da İran ile görüşmeleri övdü. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'le ile Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Sani de sürece arabulucu sıfatıyla katıldı. İran heyetinde ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yer aldı.