Jeff Bezos’a şok! Blue Origin, NASA’ya açtığı davayı kaybetti

Blue Origin, Artemis programı kapsamında Space X ile imzaladığı 2,9 milyar dolarlık Ay'a iniş aracı sözleşmesi dolayısıyla NASA'ya açtığı davada haksız bulundu.

Blue Origin'in sözcüsü yaptığı açıklamada "Astronotların Ay'a yeniden güvenle gidişi için NASA'nın kamu-özel ortaklığı modelinin önyargısız bir satın alma sürecine ve rekabeti teşvik eden sağlam politikalara ihtiyacı bulunmaktadır. NASA'nın Ay'a iniş aracı satın alma sürecinin sonraki adımlarını bekliyoruz." dedi.