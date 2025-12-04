Jeffrey Epstein olayında çarpıcı gelişme: Adadan çeşitli görseller yayınlandı! Muayene sandalyesi, telefonda etiketler…
ABD’de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein’in ölü bulunması Amerika’da büyük bir yankı uyandırmıştı. Söz konusu konuya ilişkin son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın da adının sık geçtiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Epstein'e ait olduğu belirtilen adaya ilişkin görselleri "ilk kez" paylaştı.
Demokrat Partiden Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, komitenin ABD merkezli X şirketindeki hesabından Epstein adasından olduğunu belirttiği görselleri paylaştı.
Paylaşımda, "Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein'in özel adasının daha önce hiç görülmemiş fotoğraf ve videolarını aldı. Bunlar, Epstein'in kapalı kapıları ardındaki tüyler ürpertici bir manzara. Kendiniz görün. Bu örtbas girişimine son verip hayatta kalanlar için adaleti sağlayana kadar mücadeleyi bırakmayacağız." ifadelerine yer verildi.
MUAYENE SANDALYESİ VE TELEFON ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ ETİKETLER
Paylaşılan görsellerde, adadaki çeşitli ortamlara ilişkin detaylar yer alıyor. Görsellerden birinde diş kliniklerinde bulunan muayene sandalyesi yer alırken, başka bir görselde, bir telefon üzerindeki "NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell" gibi çeşitli etiketler gösteriliyor. Görsellerin haricinde bazı videoların da yer aldığı paylaşımda, bir yatak odasına ve banyoya ait kesitlere yer veriliyor.