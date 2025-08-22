Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell'den çaprıcı Trump açıklaması! "Tanışmış olabilirim..."

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürdü.

Maxwell ayrıca, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki geçmiş açıklamalarını yineledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ı tanıyıp tanımadığı sorusuna Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell'in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını belirtti.

Maxwell'in, tutanak dökümlerinde, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." ifadeleri yer aldı.