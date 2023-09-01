Jet skiye binen turistleri taradılar!

Cezayir sahil güvenliği, Jet skiyle Fas'ın Saidia tatil beldesinden yola çıkarak Cezayir sularına giren Fransız-Fas uyruklu 4 turiste ateş açtı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ateş açılması sonucu Bilal Kissi ve Abdelali Merchouer'ın hayatını kaybettiği, Smail Snabe'nin sahil güvenlik ekibi tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Grupta yer alan Mohamed Kissi'nin ise kaçmayı başararak Fas'a dönebildiği öğrenildi.

"KONUŞMAYA ÇALIŞTIK DİNLEMEDİLER"

Mohamed Kissi yaptığı açıklamada, "Kaybolduk, kendimizi Cezayir'de bulana kadar yola devam ettik. Cezayir'e ait siyah bir bot bize doğru geldi ve üzerimize ateş açtılar. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler" dedi. Kissi, sahil güvenlik tarafından fark edildiklerinde kaçmaya çalışmadıklarını ve kardeşinin vurulmadan önce sahil güvenlik ekibiyle konuşmayı denediğini söyledi. Kardeşine ve arkadaşına 5 kurşun isabet etiğini, gözaltına alınan diğer arkadaşının da vurulduğunu ifade eden Kissi, yüzerek geri dönmeye çalıştığını ve Fas donanması tarafından kurtarıldığını söyledi.