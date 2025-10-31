JetBlue uçağında ani irtifa kaybı: Yolcular hastaneye kaldırıldı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Meksika'nın Cancun kentinden ABD'nin New Jersey eyaletine giden JetBlue'ya ait Airbus A320 tipi uçakta ani irtifa kaybı yaşandı.

162 yolcunun bulunduğu uçak, Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı'na dün yerel saatle 14.00'da acil iniş yaptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

JetBlue'dan yapılan açıklamada, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, sağlık ekiplerinin havalimanında yolcular ve mürettebatı muayene ettiği, bazı yolcuların ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

"LiveATC.net" internet sitesinin eriştiği hava trafik kayıtlarına göre, en az 3 kişi yaralandı.

FAA yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.