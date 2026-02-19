Jetler uçamadı, TB3 şov yaptı

NATO'nun Almanya'nın kuzeyinde düzenlediği Steadfast Dart- 26 Tatbikatı'nda yerli ve milli SİHA'mız Bayraktar TB3, ağır hava şartları ve şiddetli rüzgâra rağmen uçuş gösterimini başarıyla tamamladı. Zorlu hava koşulları safhasında diğer NATO ülkeleri hava araçlarını havalandıramazken, uçabilen tek hava aracı Bayraktar TB3 oldu. Milli SİHA, diğer ülkelerin temsilcilerini kendisine hayran bıraktı. Milli SİHA gemisi TCG Anadolu'dan otonom olarak havalanan TB3, havacılık kabiliyetlerini sergiledi. Bayraktar TB3, şiddetli rüzgârın oluşturduğu türbülansa rağmen uçuşunu başarıyla tamamladı ve şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan pisti temizlenen TCG Anadolu'ya otonom iniş yaptı.

Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı ağır hava şartlarında uçabilen tek hava aracı olan Bayraktar TB3, uçuşu takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı. Tatbikat kapsamında su üstü hedeflerinin vurulduğu faaliyette TB3, ikili salvo MAM-L atışlarıyla hedefleri tam isabetle vurmuştu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Almanya'daki NATO Steadfast Dart 26 tatbikatının deniz safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliğine katıldı. Tatlıoğlu, "İlk kez amfibi bir operasyonda, sahil çıkarma bölgesini yumuşatmak için SİHA'larımızı kullanıyoruz" dedi.