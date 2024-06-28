Joe Biden ve Donald Trump canlı yayında kozlarını paylaştı





RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI



Trump: Gerçek bir başkanımız olsaydı, Putin Ukrayna'yı asla işgal etmezdi. Rusya'yı cesaretlendirdi. Afganistan'da o kadar kötüydü ki, Putin bunu izledi ve bu beceriksizliği gördü. İsrail de işgal etmezdi. İran benden korkuyordu. Bu adamın idaresinde tüm dünya patlıyor. 200 milyar dolar verdi Ukrayna'ya. Zelenskiy gelmiş geçmiş en iyi pazarlamacı. Seçilmeden önce bu sorunu çözeceğim.



Biden: Yüz binden fazla Amerikalıyı Afganistan'dan dışarı çıkardık. Kiev'i 5 günde alacağız dedi Putin ama bunu yapamadı. Putin bir savaş suçlusu. Sovyet İmparatorluğu'nu getirmek istiyor. Ukrayna'yı alınca duracağını mı zannediyorsunuz?