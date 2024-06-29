Joe Biden’a çekil baskısı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın önceki gün yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının yankıları sürüyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump tartışmaya damga vururken ABD basını Başkan Biden'ı hedef aldı. Time dergisi, Biden'ın Trump karşısındaki performansını kapağına taşıdı. Kırmızı fon üzerinde "Panik" ifadesi ve Biden'ın yürürken bir fotoğrafı yer aldı. ABD'nin en büyük gazetelerinden New York Times, Biden'ın Trump'a karşı katıldığı tartışmada gösterdiği performansın ardından başkana görevden çekilmesi çağrısında bulundu. Endişelere rağmen bir değişiklik yapmanın hiç de kolay olmayacağını vurgulayan Washington Post gazetesi ise Demokratların bunu başarması durumunda ortaya atılabilecek isimleri sıraladı.Donald Trump, canlı yayın tartışması sonrası Virginia'da düzenlediği seçim kampanyasında konuştu. Trump, Başkan Joe Biden'a dünyada hiç kimsenin saygı duymadığını belirterek, "Sorun Biden'ın yaşı değil, yetersizliği" dedi.