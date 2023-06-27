Joe Biden’dan şoke eden sözler: Devlet sırlarını sattım!

Biden'ın bu cümlesinden sonra Hindistan Başbakanı Modi ve toplantıya katılan iş adamları ile üst düzey siyasetçiler gülmeye başladı. ABD Başkanı Biden daha sonra, "Şaka bir yana. Biz buraya dünya çapındaki insanlarımızın hayatlarını değiştirmek amacıyla yeni teknolojiler geliştirmek ve tasarlamak için geldik" ifadelerini kullandı.