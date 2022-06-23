Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!
Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:39 Son Güncelleme: 23.6.2022 09:54

Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!

Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında, tüm dünya yakından takip edilen olaylı iftira davası geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Cinsel taciz ve fiziksel şiddet gibi ağır suçlamaların havada uçuştuğu davada jüri tarafından haksız bulunan Heard’ün, Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verilmişti. Karara tepki gösteren Heard’den yeni bir adım geldi.

Cinsel tacizden fiziksel şiddete kadar birçok ciddi suçlamanın havada uçuştuğu 50 milyon dolarlık Johnny Depp-Amber Heard davası geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Ünlü çiftin evliliklerinde yaşadıkları, dava süresince detaylıca anlatılırken canlı yayını 2,5 milyon kişi izlemişti. Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alınırken hakaret ve iftira davasında sevinen taraf ünlü aktör olmuştu.

Haftalar boyunca devam eden iftira davası, Depp'in lehine sonuçlandı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

HEARD KARARI "HAKSIZLIK" OLARAK NİTELENDİRDİ

Jüri, Heard'ün 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

Karar sonrası açıklama yapan Amber Heard ise, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullanarak jürinin haksız bir sonuca ulaştığı mesajını vermişti.

PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR

Dava sonucunun ardından Heard cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ödemesine hükmedilen tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul eden Heard, ilginç bir karara imza attı.

Net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen Heard, para kazanmanın yollarını ararken bu kez de kitap konusu gündeme geldi.

Ortaya atılan iddiaya göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili bir kitap kaleme alacak.

Yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi beklenen kitabın, Heard'ün tazminatı ödemek için piyasaya süreceği düşünülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA