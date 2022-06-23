Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!

Karar sonrası açıklama yapan Amber Heard ise, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullanarak jürinin haksız bir sonuca ulaştığı mesajını vermişti.

PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR

Dava sonucunun ardından Heard cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ödemesine hükmedilen tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul eden Heard, ilginç bir karara imza attı.