Johnny Depp-Amber Heard geriliminde yeni gelişme! Heard tazminatı ödeyebilmek için bu yola başvuracak!

Cinsel tacizden fiziksel şiddete kadar birçok ciddi suçlamanın havada uçuştuğu 50 milyon dolarlık Johnny Depp-Amber Heard davası geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Ünlü çiftin evliliklerinde yaşadıkları, dava süresince detaylıca anlatılırken canlı yayını 2,5 milyon kişi izlemişti. Mahkemede geniş güvenlik önlemleri alınırken hakaret ve iftira davasında sevinen taraf ünlü aktör olmuştu.
Haftalar boyunca devam eden iftira davası, Depp'in lehine sonuçlandı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
HEARD KARARI "HAKSIZLIK" OLARAK NİTELENDİRDİ
Jüri, Heard'ün 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.
Karar sonrası açıklama yapan Amber Heard ise, "Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz. Dağlar kadar delil eski kocamın orantısız güç, etki ve nüfuzuna karşı koymaya yeterli gelmediği için çok üzgünüm. Bu kararın diğer kadınlar için geldiği anlam noktasında daha da üzgünüm. Bu bir gerilemedir. Zamanı, sesini çıkaran, ne düşündüğünü söyleyen bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir döneme geri sarıyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini öteliyor." ifadelerini kullanarak jürinin haksız bir sonuca ulaştığı mesajını vermişti.
PARA KAZANMANIN YOLLARINI ARIYOR
Dava sonucunun ardından Heard cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ödemesine hükmedilen tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul eden Heard, ilginç bir karara imza attı.
Net mal varlığının 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilen Heard, para kazanmanın yollarını ararken bu kez de kitap konusu gündeme geldi.
Ortaya atılan iddiaya göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili bir kitap kaleme alacak.
Yeni davalara yol açmaması için yayından önce avukatlarca detaylı bir şekilde incelenmesi beklenen kitabın, Heard'ün tazminatı ödemek için piyasaya süreceği düşünülüyor.