Johnny Depp korkuttu

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'in otel odasında baygın halde bulunduğu iddiası sevenlerini endişelendirdi. Müzik grubu Hollywood Vampires ile konserlere çıkan 60 yaşındaki oyuncunun Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçtiğimiz günlerde sahneye çıkmasına saatler kala konseri iptal edilmişti. Gruptan yapılan açıklamada "uygunsuz koşullar nedeniyle" konserin iptal edildiği belirtilmişti. Ancak basına yansıyan haberlere göre Depp, otel odasında baygın halde bulundu. Depp'in alkol sorunu yaşadığı ileri sürüldü. Hollywood Vampires sıradaki Slovakya konserini de iptal etti.