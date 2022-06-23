Johnny Depp’in eski eşi Amber’in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heard aldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.