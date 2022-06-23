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Haberler Dünya Haberleri Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
Giriş Tarihi: 23.6.2022 16:12 Son Güncelleme: 23.6.2022 16:37

Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı

Johnny Depp’in eski eşi Amber’in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı

Johhny Depp'in eski eşi Amber Heard ve model Cara Delevingne'in asansörde öpüştüğü görüntüler gündem oldu. Popcorned Planet isimli YouTube kanalı o anlara ait görüntüleri yayınladı. Amber Heard'ın Johnny Depp'i evliyken aldattığı iddia edilmişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp'le iki yıl evli kalan ve Depp'ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard, ortaya çıkan görüntülerle köşeye sıkışacak gibi.


Geçtiiğimiz günlerde Johhny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard'ün Depp'le evliyken ünlü model Cara Delevingne ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Öyleki Amber Heard'ın Delevingne ve Elon Musk'la üçlü ilişkiye girdiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Heard aldatma iddialarını reddederken bugüne kadar konuyla ilgili herhangi bir somut delil kamuoyuna açıklanmamıştı.

Ancak Birleşik Krallık'ta görülen bir davada Heard'ın arkadaşlarından biri, mahkemeye aktirisin Depp'i Cara Delevingne ile aldattığını açıklamıştı.



Youtuber Andy Signore, kendi YouTube kanalı Popcorned Planet'te Heard ve Delevingne'in öpüştüğü görüntüleri yayınladı. Fotoğrafların çekildiği tarih belirtilmezken görüntüler sosyal medyada viral oldu.

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Johnny Depp'in eski eşi Amber'in ünlü modelle asansörde öpüştüğü görüntüler basına sızdı
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