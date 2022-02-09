Johnson and Johnson aşısında flaş gelişme! Sessiz sedasız durdurdular!

Amerikalı ilaç devi Johnson & Johnson'ın, koronavirüs salgınında dünya genelinde oldukça çok kullanılan aşısının üretimini durdurduğu ortaya çıktı.
Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan, fakir ülkelere de gönderilen Johnson & Johnson'ın tek dozluk koronavirüs aşısının üretiminin geçtiğimiz aylarda durdurulduğu ortaya çıktı.
HAFTALARDIR ÜRETİM YAPILMADI
ABD'li New York Times gazetesinin haberine göre ilaç devi, geçtiğimiz yılın sonlarında sessiz sedasız üretime ara verdi. Gazetenin ismini açıklamadığı yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, firmanın Hollanda'nın Leiden kentinde bulunan üretim tesisinin haftalardır üretimde olmadığını belirtti.
Tez dozluk kullanımı ve saklama koşullarındaki kolaylık nedeniyle özellikle fakir ülkelerde kullanılaan aşının üretiminin durmasının, aşılama zincirini de aksattığı aktarıldı.
DAHA KÂRLI AŞILARA YÖNLENDİLER
İlaç devinin durdurma kararını, potansiyel olarak daha kârlı bir aşı üretmeye kaydırdığı için aldığı ileri sürüldü.
Üretimin durmasıyla, aşı dozlarında birkaç yüz milyon dozluk bir azalma geldiği belirtilirken aşıyı dünya çapında dağıtan kuruluşlar da, üretimdeki duraklamadan habersiz olduklarını söyledi.
Durdurma kararında zamanlama konusunda endişelerini dile getiren Afrika Birliği aşı dağıtımının eş başkanı Dr. Ayoade Alakija, "Gelişmekte olan dünyadaki insanların yaşamları tehlikedeyken, herhangi bir şeyin üretim hatlarını değiştirmenin zamanı değil" ifadelerini kullandı.