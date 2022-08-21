Jordan’ın milyon dolarlık forması

DÜNYA basketbolunun süperstarı Michael Jordan'ın NBA Finalleri'ndeki son maçında giydiği forması açık artırmaya çıkıyor. 6-14 Eylül tarihleri arasında Sotheby's aracılığıyla tek lotluk bir müzayedede, çevrimiçi olarak sunulacak formanın 3 milyon ila 5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyor. Jordan, formayı Chicago Bulls ile Utah Jazz'ı karşı karşıya getiren 1998 NBA Finalleri sırasında giymişti. Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynanan maçta giydiği forma, aynı müzayedeevi tarafından nisan ayında yapılan açık artırmayla 9 milyon dolara satılmıştı.