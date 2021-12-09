Josephine’in taçlarına servet

Giriş Tarihi: 10.12.2021

Napolyon’un eşi İmparatoriçe Josephine’e ait iki taç, 576 bin sterline (10.5 milyon lira) satıldı. 150 yıl sonra açık artırmaya çıkan taçları alan koleksiyonerlerin ismi açıklanmadı