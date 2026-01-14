Jurnalci siyonist organizasyon Betar US’a şok! New York Başsavcısı kararı açıkladı

Siyonist organizasyonun New York sivil haklar yasasını ihlal ettiğini belirten James, varılan anlaşma kapsamında Betar'ın "şiddeti kışkırtması, fiziksel saldırıda bulunması, tehdit etmesi ve protestocuları taciz etmesi" gibi eylemlerinin yasaklandığını kaydetti.

ABD'nin New York Başsavcısı James, ABD'de Filistin'e destek veren, protestolar ve destek gösterilerine katılan öğrencilerin isimlerini hükümete bildiren organizasyon Betar US ile varılan anlaşmayı duyurdu.

James ayrıca, organizasyonun başsavcılığa 3 yılda bir uyum raporu sunmasının zorunlu tutulduğunu ve Betar'ın anlaşmaya uymaması halinde 50 bin dolarlık cezayla karşı karşıya kalacağını bildirerek "New York, özgür ifadeyi susturmak için korku, şiddet ve sindirmeyi kullanan ve insanları hedef alan organizasyonlara müsamaha göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

"BETAR US"

İnternet sitesinde kendisini Ze'ev Jabotinsky'nin 1923'te kurduğu revizyonist siyonizmin "Kuzey Amerika kolu" olarak tanımlayan organizasyon, ABD'deki en aktif siyonist örgüt olduğunu öne sürüyor.