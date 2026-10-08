Kabil suyu tükenen ilk şehir olabilir
ABD merkezli CNN International sitesindeki haberde Afganistan'ın başkenti Kabil'i bekleyen bir tehlike ele alındı. Yıllarca Sovyetler Birliği'nin ardından da ABD'nin kanlı işgali altında kalan Afganistan'da ciddi bir su sıkıntısı başgösterebilir. Hatta habere göre Kabil, 2030'da "suyu tükenen ilk modern şehir" olacak. Kenti inceleyen Prosper Global'ın raporuna göre Kabil, 2030 gibi yakın bir tarihte suyunun büyük bölümünü kaybederek modern çağda "sıfır gün" olarak tanımlanan aşamaya ulaşan ilk büyük kent olabilir.
Haber Girişi