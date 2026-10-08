Kabil suyu tükenen ilk şehir olabilir

Kabil suyu tükenen ilk şehir olabilir
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ABD merkezli CNN International sitesindeki haberde Afganistan'ın başkenti Kabil'i bekleyen bir tehlike ele alındı. Yıllarca Sovyetler Birliği'nin ardından da ABD'nin kanlı işgali altında kalan Afganistan'da ciddi bir su sıkıntısı başgösterebilir. Hatta habere göre Kabil, 2030'da "suyu tükenen ilk modern şehir" olacak. Kenti inceleyen Prosper Global'ın raporuna göre Kabil, 2030 gibi yakın bir tarihte suyunun büyük bölümünü kaybederek modern çağda "sıfır gün" olarak tanımlanan aşamaya ulaşan ilk büyük kent olabilir. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AFGANİSTAN

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