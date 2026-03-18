Kâbil’de hastane katliamı: 400 ölü
Afganistan yönetimi, Pakistan'ın önceki gece başkent Kâbil'de düzenlediği saldırılarda, madde bağımlılarının tedavi edildiği hastanede 400 kişinin öldüğünü, 250 kişinin yaralandığını açıkladı. Pakistanlı yetkililer ise "Hastane değil terör altyapıları hedef alındı" ifadesini kullandı. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Kâbil ve Nangarhar'daki saldırılarda "askeri tesislerin" hedef alındığını bildirdi. İki ülke arasında 22 Şubat'tan bu yana çatışmalar yaşanıyor.