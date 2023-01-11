Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kabil'de patlama: 20 ölü! Çok sayıda yaralı
Giriş Tarihi: 11.1.2023 17:01 Son Güncelleme: 11.1.2023 17:14

Kabil'de patlama: 20 ölü! Çok sayıda yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlama sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Kabil’de patlama: 20 ölü! Çok sayıda yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanlığı binası yakınında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 4 sularında Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde maalesef can kaybıyla sonuçlanan bir patlama meydana geldi. Güvenlik ekipleri bölgeye ulaşmıştır ve olayın detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabil'de patlama: 20 ölü! Çok sayıda yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA