Kabotaj Bayramı'nda 100'üncü yıl coşkusu
1 TEMMUZ Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Tümamiral Aziz Bakıoğlu katıldı. Konserlerin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ziyaret edildi. Deniz şehitleri anısına Boğaz'a çelenk bırakılırken, su gösterisi ve açılan dev Türk bayrağı törene renk kattı. Kutlamalar, 15 askeri geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişiyle tamamlandı. Tekirdağ'da tekneler sahilde gösteri yaptı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yayımladığı mesajda, Türk denizcilerinin Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.