Kaçırılan çocuklar, Yahudi tarikatın elinden kurtarıldı

Kolombiya göçmenlik yetkilileri, birçok ülkede cinsel istismar ve çocuk kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya olan Ultra Ortodoks Yahudi tarikatı Lev Tahor üyelerinin bulunduğu otele düzenlenen baskında, 17 çocuğu koruma altına aldı. Baskın sonucu 9 Lev Tahor üyesi gözaltına alınırken, tarikat üyelerinin yanında bulunan 17 çocuk, yetkililer tarafından koruma altına alındı. Çocuklardan 5'inin ABD ve Guatemala pasaportlarına sahip olduğunu belirten yetkililer, çocukların Interpol tarafından kayıp kişiler için verilen küresel polis uyarısı olan Sarı Bülten ile arandıklarını bildirdi. Lev Tahor, çocuk istismarı, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı ile anılan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi tarikatı olarak biliniyor. Tarikat, 1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu ancak daha sonra buradan ABD, Kanada ve nihayetinde Latin Amerika'ya taşındı.