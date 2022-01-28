Kaçırılarak öldürülmüştü… Eski İtalyan Başbakanı’na ait ilan rekor fiyata satıldı

Demokratik Parti Milletvekili Filippo Sensi, Twitter'da yaptığı paylaşımda, böyle acı bir kaydın açık artırmaya çıkarıldığını görmenin oldukça üzücü olduğu belirtirken, babası aşırı sol örgütler tarafından öldürülen gazeteci Mario Calabresi de satılan sayfalardan kan damladığını savunarak, alım-satıma konu olamayacak, herhangi bir koleksiyona dahil edilemeyecek bir şey olduğunu vurguladı.

Calabresi, ilanlara en uygun yerin terörün barbarlığını hatırlatacakları bir müze yahut anıt olduğunu ifade etti.

1963-1968 ile 1974-1976'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan dönemin Hristiyan Demokrat Partisi lideri Aldo Moro, 16 Mart 1978'de Roma'nın kuzeybatısındaki Via Fani Caddesi'nde sabah saatlerinde kurulan bir pusu ile dönemin aşırı solcu militan örgütü Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı.

Kızıl Tugaylar, Moro karşılığında hapishanedeki bazı militanlarının serbest bırakılmasını isterken, dönemin Başbakanı Giulio Andreotti ve İçişleri Bakanı Francesco Cossiga'nın pazarlık karşıtı tutumu, Moro'nun sonunu hazırlamıştı.

Kaçırıldıktan 55 gün sonra Moro'nun kurşuna dizilmiş cansız bedeni, kaçırılmadan önce tarihi ortaklık hükümetinde buluşturacağı Hristiyan Demokrat ile İtalya Komünist partilerinin genel merkezlerinin bulunduğu Via Caetani Sokağı'nda, iki genel merkez arasına park etmiş bir otomobilin bagajında bulunmuştu.