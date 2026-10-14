Frankfurt-Yeni Delhi seferinde kaçırılma alarmı: Pilot o kritik kodu gönderdi! Air India uçağında neler yaşandı?

Almanya'nın Frankfurt kentinden Yeni Delhi'ye giden Air India'ya ait AI2030 sefer sayılı uçak, 14 Ekim Çarşamba günü kaçırılma alarmı verilmesinin ardından Hindistan'ın Jaipur kentine acil iniş yaptı.

Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak, yerel saatle 09.35 sıralarında Jaipur Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi. Uçaktaki 306 yolcunun tamamının güvende olduğu bildirildi.

UÇAK GÜVENLİK İNCELEMESİNE ALINDI

İnişin ardından uçak, havalimanındaki özel bir güvenlik bölgesine çekildi. Güvenlik ekipleri uçakta arama yaparken yolcular ve bagajları da kontrollerden geçirildi.

İlk bilgilere göre pilotun, uçak kaçırma gibi yasa dışı müdahale durumlarını bildirmek için kullanılan uluslararası 7500 transponder kodunu kısa süreliğine ilettiği belirtildi. Söz konusu sinyalin hava trafik kontrolü tarafından alınmasının ardından uçak Jaipur'a yönlendirildi.

ALARM YANLIŞLIKLA VERİLMİŞ OLABİLİR

Jaipur Havalimanı yetkilisi Charan Singh, alarmın yanlışlıkla verilmiş olabileceğini ifade etti. Ancak olayın kesin nedeni henüz belirlenmedi.

Merkezi Endüstriyel Güvenlik Gücü (CISF), yerel polis ve bomba imha ekipleri incelemelere katılırken, Hindistan'ın Terörle Mücadele Birimi de güvenlik sürecinde görev aldı.

İlk haberlerde uçağın bomba ihbarı nedeniyle yönlendirildiği öne sürülse de sonraki açıklamalarda alarmın şüpheli uçak kaçırma bildirimiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör