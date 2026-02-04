Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam öldürüldü

Libyamedyası, Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin öldürüldüğünü bildirdi. Libya resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı. Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin evine düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü" dedi.