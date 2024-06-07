KADEM’den Gazze için hayır çarşısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) toplam 55 ilde hayata geçireceği "Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyasının ilk adımı olan hayır çarşısı İstanbul'da hizmete girdi. Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılışta konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevim Zehra Can Kaya, "Gazze'ye Kardeş Payı" hesabı üzerinden de bağış kabul ettiklerini, hayır çarşılarından ve bağışlardan elde edilecek gelirin gıda ve hijyen malzemesi olarak ilk önce Kızılay'ın yardım gemisiyle Mersin'den Ariş Limanı'na, oradan da karayoluyla Gazze'ye ulaştırılacağını bildirdi.