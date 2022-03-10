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Giriş Tarihi: 11.3.2022

Kadın polis asker sevgilisini cepheye uğurladı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kadın polis asker sevgilisini cepheye uğurladı

Ukrayna’nın batısındaki Lviv’de askerler cepheye uğurlandı. Tarihi tren garında hüzün ve gözyaşı vardı. Sevdikleriyle vedalaşan askerlerden Rostik Slav, “Korkmuyorum, ailemden ayrılmak zor geliyor” dedi

Ukrayna'nın en batısındaki Lviv'deki tarihi garda hüzünlü anlar yaşandı. Cephe hattına gönderilen askerler, yakınları tarafından uğurlanırken gözyaşlarını tutamadı. 19 yaşındaki Rostik Slav isimli bir asker, sevgilisiyle vedalaştıktan sonra 'Ülkem için her şeyi yapacağım. Ben korkmuyorum, sadece ailemden ayrılmak çok zoruma gidiyor. Bu şehrin veya Ukrayna'nın böyle şeylere tanıklık etmesini istemezdim. Şimdi sevdiklerimi geride bırakıp savaşa gidiyorum' dedi. Gar önünde bir askerin, polis sevgilisiyle vedası da görenleri duygulandırdı.
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Kadın polis asker sevgilisini cepheye uğurladı
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